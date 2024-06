Uno sportello a tutela degli utenti. Apre la sede di Confconsumatori

LA SPEZIA

L’associazione Confconsumatori ha inaugurato il nuovo sportello in città. Un presidio importante quello appena aperto in via Turati 14, utile per rafforzare il supporto dei consumatori della Liguria affiancandosi a quello operativo a Genova. Gli utenti potranno chiedere informazioni sui servizi e fatture di gas, luce, acqua, telefonia e internet, trasparenza dei contratti, clausole vessatorie ma anche dei diritti di chi viaggia in treno, aereo, nave, bus e eventuali multe ma anche nelle difficoltà per ottenere tutela della salute e per problemi collegati al rapporto con la pubblica amministrazione e per la segnalazione di disagi e disguidi. Il responsabile dello sportello della Spezia è l’avvocato Massimo Leone. La sede di via Turati è contattabile ai seguenti recapiti: 010/7776236, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Lo sportello è aperto dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 12. Confconsumatori è un’associazione senza scopo di lucro, indipendente da partiti, sindacati, categorie economiche e della pubblica amministrazione nata a tutela degli utenti. .