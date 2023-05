Uno spiraglio di luce Asl5 apre alla mobilità "Fra giugno e luglio almeno 13 spostamenti"

Mentre nel Tigullio si parla di trasferire due infermieri per volta. La Regione Liguria, alla quale ci siamo rivolti per avere chiarezza sui numeri del personale in mobilità e tempistica certa ha fornito dati un po’ diversi. La certezza dei numeri la si avrà soltanto strada facendo. Certamente i tempi forniti dall’assessorato regionale faranno tirare un bel sospiro di sollievo a decine di lavoratori che quotidianamente si spostano da una provincia all’altra, in alcuni casi addirittura da un’altra regione, per andare a lavorare nelle strutture dell’Asl 4 di Chiavari. I dati forniti dall’amministrazione regionale sono chiarissimi. Ed ecco la risposta ai quesiti che abbiamo posto – "L’azienda sanitaria Spezzina ha dato l’assenso perché 32 infermieri possano spostarsi in mobilità da Asl4 in Asl5. Asl4 ha concesso il nulla osta a questi operatori e programmato l’assunzione di altro personale infermieristico per sostituire i lavoratori che in mobilità si trasferiranno nell’azienda spezzina. Nello specifico otto saranno operativi dal primo giugno, cinque dal primo luglio. Per altri 8 è in corso di perfezionamento la relativa assunzione, e la decorrenza dovrebbe essere compresa tra luglio e agosto". Mentre per le restanti undici posizioni, l’assessorato alla sanità, diretto da Angelo Gratarola, si prevede l’assunzione entro il 31 agosto.

Resta ancora da smaltire la seconda tranche di infermieri (circa 38) per i quali non c’è ancora alcuna delibera. Coloro che avevano partecipato al bando di mobilità per tornare a lavorare nella provincia spezzina: in tutto una settantina. Si erano sottoposti a un colloquio e al vaglio dei titoli. Da questo avviso era uscita poi la graduatoria e la prima delibera per la mobilità.