Uno spazio di ascolto contro le molestie

Verrà inaugurato domani, alle 17, nella sala Di Vittorio della Cgil spezzina in via Bologna 9, lo Spazio di ascolto contro le molestie e le discriminazioni di genere. Un progetto promosso ed organizzato dal Coordinamento donne della Cgil della Spezia. All’evento parteciperanno Francesca Tarantini, responsabile Coordinamento donne della Cgil, Maria Luisa Inversini, prefetto della Spezia, Eliana Bacchini consigliera di parità della Provincia della Spezia, la psicologa Michela Ricci Ceffinati e Lara Ghiglione, Segretaria nazionale Cgil. "Le molestie e le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro sono molto frequenti, ma spesso non emergono – dichiara Tarantini – . Ci auguriamo che il nostro spazio di ascolto, gestito da una psicologa, possa diventare un punto di riferimento. A disposizione per contattare lo spazio ci saranno un numero di telefono ed una mail".