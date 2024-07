Uno sguardo oltre la disabilità. Il ministro fra i giovani di ’Luna Blu’: "Puntare sulle loro potenzialità"

Sono le parole a dare forma al mondo. E quello di Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, è un mondo fatto di nuovi orizzonti da scorgere proprio laddove si era soliti tracciare confini. Ospite attesissima l’altro pomeriggio al ristorante Luna Blu di via Fontevivo 127, il ministro Locatelli ha fatto non solo il punto sulla grande riforma sulla disabilità in atto nel nostro paese (attraverso il decreto legislativo 62, che entrerà in vigore a giorni, saranno cancellate in tutte le leggi italiane parole come ’portatore di handicap"), ma soprattutto ha potuto dialogare con tutti quei ragazzi, genitori ed educatori che a quel mondo di opportunità e valore hanno dato forma e vita, grazie anche ad Alberto Brunetti, loro presidente nella Cooperativa sociale ’I ragazzi della luna’. "Lo sforzo più importante della normativa – spiega Locatelli – è riunire le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali intorno alla persona con disabilità e alla sua famiglia, in un meccanismo di dialogo e confronto diretto. Questo, nella pratica, si traduce in equipe multidimensionali capaci di attivare direttamente tutti i servizi e misure opportune per ogni singolo caso. Quello che contraddistingue il nostro operato è l’impegno di avere un nuovo sguardo sulla realtà, che ci permetta di vedere le potenzialità in ogni persona e non i suoi limiti sui quali, fino a oggi, ci si è concentrati". Presenti all’iniziativa tante istituzioni tra cui il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, l’onorevole Lorenzo Viviani, il presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino, il presidente dell’associazione Agapo Roberto Barichello, il sindaco di Brugnato Corrado Fabiani, la vicepresidente di Fondazione Aut Aut Diana Brusacà e Anna Vivaldi, presidente di Confcooperative. A dare il ’la’ all’incontro è stato un invito di Alberto Brunetti: "Il ministro Locatelli ci ha incontrati l’anno scorso – dice il presidente Brunetti – ma ci ha poi scoperti nell’incontro successivo al Senato con la cena imbandita dai nostri ragazzi: ha visto il l’operato dei nostri ragazzi con autismo e non, che lavorano insieme con buoni risultati, ha deciso di annoverarci tra coloro che rappresentano l’Italia nel mondo. Con lei – prosegue – è iniziata questa avventura che ci ha portato il mese scorso a cucinare e presentare così la nostra pasta al pesto anche all’Onu". Prossima tappa di questa avventura il G7 – Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria il 14,15 e 16 ottobre 2024. "Grazie ad Alberto – sottolinea il ministro Locatelli – con Luna Blu stiamo facendo rete con tante altre realtà, di cui Luna Blu è una parte fondamentale perché è un gruppo affiatato in cui ognuno partecipa con le proprie peculiarità. Il G7 sarà un evento straordinario – precisa – in cui per la prima volta i ministri saranno accolti in piazza ad Assisi per un messaggio di unione e coinvolgimento con famiglie e associazioni per un momento che non sia solo istituzionale".

Alma Martina Poggi