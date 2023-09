Uno sguardo alle stelle con gli Astrofili

In occasione del terzo raduno nazionale dell’escursionismo adattato promosso dal Cai La Spezia, l’associazione Astrofili Spezzini presieduta da Luigi Sannino, andrà a completare il programma di oggi organizzando, per i partecipanti al raduno, una serata divulgativa osservativa degli oggetti celesti del cielo di settembre in Calata Paita a partire dalle 21. Gli astrofili metteranno a disposizione vari strumenti nel nuovo waterfront, da poco inaugurato, da cui si potranno osservare, con grande curiosità, i pianeti giganti del sistema solare, ovvero Giove e Saturno e i più luminosi oggetti del cielo profondo osservabili dalla nostra città. Nella giornata di domani, invece, gli astrofili saranno presenti sui sentieri del Monte Parodi, ancora al fianco del Cai nell’interessante escursione inclusiva che si svilupperà nel suggestivo Colle del Telegrafo.