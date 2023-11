Università web, esami da Confcommercio

Confcommercio La Spezia diventa sede d’esame per gli studenti delle università digitali Pegaso e Mercatorum, un punto di riferimento importante per chi vuole migliorare la propria formazione. Il taglio del nastro è stato preceduto da una tavola rotonda sul tema "La Formazione digitale volano per lo sviluppo strategico del territorio spezzino"che ha visto la partecipazione di Patrizia Saccone, Assessore all’Università e alla Ricerca del Comune della Spezia; Vittorio Graziani, Presidente di Confcommercio imprese per l’Italia – La Spezia; Stefano Spinelli, Responsabile per lo Sviluppo territoriale e il turismo internazionale di Cciaa riviera di Liguria; Roberto Peccenini, Dirigente Tecnico presso MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; Sarah Pissarello, Responsabile della Sede d’esame delle Università Pegaso e Mercatorum; Alessandro Carta, Capo Area per il Nord Ovest del gruppo Multiversity; Gerlando Montante, Direttore Poli e Sedi territoriali del Gruppo Multiversity. A moderare il dibattito è stata la giornalista Selene Ricco. Avere una sede d’esame alla Spezia significa permettere agli studenti di progredire negli studi senza muoversi dalla propria provincia. L’università digitale è utile per i lavoratori che possono conciliare le ore di impiego e lo studio, magari intraprendendo un miglioramento di carriera. La sede in Confcommercio crea un ponte tra il tessuto imprenditoriale e la formazione, come viene sottolineato durante la tavola rotonda, non è più pensabile fare impresa senza aggiornarsi e ampliare le proprie conoscenze. La sede spezzina di Via Fontevivo va a sommarsi ad oltre 100 sedi d’esame e 1000 centri di orientamento di cui il gruppo Multiversity dispone.

Ginevra Masciullo