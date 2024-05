Un’Impronta di fiducia e generosità: "L’aiuto della città è fondamentale"

Generosità e beneficenza fanno rima con la più limpida trasparenza. Lo sanno bene i volontari dell’associazione L’Impronta Volontari Indipendenti Canile Odv che a partire dall’anno della fondazione della loro associazione, nel 2018, sono impegnati anche nel rendere sempre evidenti gli interventi apportati al canile grazie alle tante collaborazioni e donazioni. A fare il punto con noi (e sul loro canale youtube con un video realizzato gratuitamente dal videomaker Francesco Ditria) è Pierandrea Fosella, che illustra le tante novità che negli ultimi sette mesi sono state realizzate all’interno della struttura. "Abbiamo sempre dato grandissima importanza alla trasparenza fin dall’inizio della nostra avventura, mostrando sempre cosa realizziamo nel concreto con quanto ci viene donato dalle persone, attraverso per esempio il 5x1000, l’acquisto dei calendari, i banchetti posizionati in città e donazioni. Io stesso – prosegue Fosella – mi sono stupito di quante cose siamo riusciti a fare in quest’ultimo periodo. Ultimo in ordine di tempo è stato l’acquisto da parte dell’amministrazione comunale della Spezia (con cui la collaborazione è sempre molto valida e proficua), di due pergole bioclimatiche 3 metri per 4, con la doppia funzione di riparare dal sole e dalla pioggia; permettendo così ai nostri ospiti di stare all’aperto anche nelle giornate critiche.

Ma novità nella novità è l’acquisto, sempre grazie al Comune, di altre due pergole che dovrebbero arrivare nel mese di luglio. Grazie invece alla collaborazione con l’azienda agricola ’La Torre di Marchioni Hadler’ abbiamo realizzato – prosegue - tanti lavori ecosostenibili in legno di castagno come la scala con ringhiera nella zona di sgambo lato mare e terrazzamenti per portare a livello i terreni scoscesi. Abbiamo inoltre potuto acquistare, grazie ad un’apposita raccolta fondi, una lavatrice industriale per lavaggi brevi e assidui di coperte e teli che rimangono in questo modo sempre igienizzati, un carrello trasportatore e appendicoperte affissi all’esterno di ogni box.

E ancora, si è potuto implementare l’impianto di illuminazione grazie al grande lavoro gratuito di Marco Chersevani, l’impianto di videosorveglianza che permette la sicurezza anche nelle ore notturne; il wi-fi che è stato esteso finalmente a tutte le zone del canile tramite adeguati ripetitori. Anche per il nostro ufficio abbiamo potuto acquistare un capace armadio come archivio per materiali e pratiche burocratiche che in canile, si sa, sono ahimè tante". Ma i progetti sono anche per il prossimo futuro e riguardano, come continua ad illustrare Pierandrea Fosella, l’ampliamento del 40% del canile e l’istallazione di due pompe di calore a due uscite per l’aria sia calda che fredda; riservate questa volta alle diverse sezioni del gattile. "Quest’ultimo lavoro lo eseguirà la ditta di Claudio Lazzerini che è lo stesso autore dell’impianto di nebulizzazione. E’ davvero una fortuna – conclude - poter contare su persone e aziende così competenti e generose".

Alma Martina Poggi