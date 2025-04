Un’estate a tutta musica. Tanti big in piazza Europa con Copeland, Tozzi e Gaia

Dovremo attendere ancora qualche giorno per conoscere il programma del 57° Festival internazionale del Jazz della Spezia e del La Spezia Estate Festival. A causa della scomparsa di Papa Francesco, l’amministrazione comunale ha rinviato la conferenza stampa prevista ieri per annunciare i nomi nel cartellone. Alcune anticipazioni sono già state fornite, si tratta di 6 date, ma saranno altre decine quelle previste in piazza Europa. Partiremo dal jazz, con la kermesse che conferma la direzione artistica di Lorenzo Cimino, in luglio, quando il 13, il leggendario bassista e compositore Marcus Miller aprirà il suo tour italiano proprio alla Spezia, portando sul palco la sua straordinaria fusione di jazz, funk e soul; collaboratore di leggende come Miles Davis, Luther Vandross ed Eric Clapton, ha vinto numerosi Grammy Awards e ha influenzato intere generazioni di musicisti con il suo groove inconfondibile. Si passa al 15 luglio, invece, che ospiterà l’unica data estiva in Italia dei Jethro Tull, band simbolo del progressive rock che ha scritto pagine della storia della musica; guidati da Ian Anderson, il repertorio comprende capolavori come Aqualung e Thick as a Brick, che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Piazza Europa si prepara ad accogliere una delle voci più originali della scena musicale italiana. Passando al La Spezia Estate Festival (direzione artistica di Alessandro Maggi) il 25 luglio è previsto il concerto di Stewart Copeland, leggenda della musica, che insieme a Sting e Andy Summers ha dato vita ai Police, una delle band più iconiche della storia del rock, e che porterà sul palco spezzino un mix di successi indimenticabili". Copeland presenta il suo nuovo progetto ‘Police Deranged For Orchestra’.

C’è poi, giovedì 7 agosto, Gaia, si esibirà in un grande concerto pensato soprattutto per un pubblico giovane. Il live sarà un’opportunità imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi suoi brani contenuti nell’ultimo album di recente pubblicazione ‘Rosa dei Venti’. Dopo oltre 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti nei più importanti teatri e arene del mondo, Umberto Tozzi saluta il suo pubblico con un tour indimenticabile, che sta toccando quattro continenti e registrando ovunque un enorme successo di pubblico e critica. Spezia si prepara ad accogliere la sua voce, una delle più amate della musica italiana, che sarà in concerto il 13 agosto. Il 17 agosto sarà la volta di Nino D’Angelo, il celebre cantautore napoletano farà tappa alla Spezia con il suo tour ‘I miei meravigliosi anni ’80’, per uno spettacolo ricco di emozioni e grandi successi. per celebrare i 40 anni di carriera dell’artista; un’occasione per cantare insieme le hit intramontabili e le canzoni più recenti. Ma nell’arena davanti al municipio, nella prossima estate, ci sarà ancora tanto tanto altro.

Marco Magi