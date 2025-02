"Un’area camper nel polmone verde"

Un’area adibita all’ospitalità dei camper e roulotte in uno spazio verde. La soluzione adottata dal Comune di Sarzana per rispondere alle esigenze dei turisti che raggiungono la città muovendosi su “case“ mobili ha trovato l’opposizione dell’associazione Sarzana di può. Lo spazio individuato dall’amministrazione comunale di 4 mila metri quadrati è tra la variante Aurelia e il quartiere di Crociata. "In un periodo – spiega la presidente Roberta Ambrosini – in cui i segnali che ci vengono dall’ambiente e dal clima sono quelli di proteggere, salvaguardare, recuperare tutti gli spazi ancora verdi presenti nel territorio arriva la delibera della giunta Ponzanelli con la quale si approva lo schema di convenzione proposto dalla società Delta Immobiliare perchè nell’area di proprietà venga realizzato un servizio temporaneo di sosta camper, prorogabile in futuro".

Nel vecchio piano regolatore comunale la zona è a destinazione agricola ed è attualmente inutilizzato. "Si può accettare che un’amministrazione comunale si muova ancora sulla base di deroghe al piano regolatore scaduto da decenni e mai rinnovato per tutelare interessi di privati? La convenzione prevede la sistemazione dell’area per accogliere camperisti e privati attraverso interventi di pulizia dell’area dalla vegetazione infestante, la manutenzione degli alberi di grandi dimensioni, gli ulivi e la piantumazione di nuove alberature. Il dubbio legittimo riguarda quali e quante sovrastrutture dovranno essere edificate e aggiunte per realizzare l’area di sosta".