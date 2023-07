Un’altra doppietta per il Fezzano Primi tra i senior e nel femminile Scontro tra armi nella gara junior

A tre settimane dal grande appuntamento, gli Squali fanno sempre più sul serio. Il Fezzano piazza una doppietta nel mare di San Terenzo, conquistando la terza vittoria consecutiva (quarta stagionale) coi Senior e cogliendo il sesto sigillo con l’equipaggio Femminile. Succede invece di tutto nella gara Junior, dove la collisione in mare tra le barche di Cadimare e Marola accende gli animi sul molo, mentre in acqua arriva la seconda vittoria stagionale per i ragazzi delle Grazie.

Tra i Senior, i verdi ancora una volta non fanno sconti, rifilando distacchi abissali a tutti gli altri. Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Francesco Landi, timonati da Jacopo Fortini, vincono in 11’21’’65, precedendo nell’ordine La Spezia Centro, secondo in 11’30’’52, e il Fossamastra, terzo con 11’31’’22. Ai piedi del podio il Canaletto, poi nell’ordine Porto Venere, Venere Azzurra, Muggiano, Lerici, Cadimare, Le Grazie e Tellaro. Il Marola, arrivato settimo, è stato poi squalificato a causa del peso correttivo non conforme. Nella gara femminile, le acque di San Terenzo hanno regalato l’ennesimo assolo delle ragazze del Fezzano, capaci di riscattarsi immediatamente dopo la vittoria sfumata per squalifica sette giorni prima proprio a San Terenzo. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, colgono il sesto acuto stagionale col tempo di 5’55’63, con la solita prova di forza e il solito gap importante rifilato alle avversarie. Il Fossamastra è ancora una volta secondo, col tempo di 6’1’’59, mentre al terzo posto si piazza La Spezia Centro con 6’6’’65, precedendo nell’ordine Lerici, Muggiano, Porto Venere e San Terenzo. Clamoroso, invece, quanto accaduto nella gara Junior, con il post regata caratterizzato da animi molto tesi. Nel riscaldamento, l’armo del Cadimare ha rotto il timone: i borgatari cadamoti dopo aver chiesto alla giuria di posticipare l’inizio della gara hanno attraversato il Golfo per andare recuperare un altro timone, ma al ritorno a San Terenzo le barche erano già tutte allineate (Cadimare compresa) e ormai prossime alla partenza. Il patatrac è arrivato poco dopo il giro di boa dei 500 metri, con la collisione in acqua tra le barche del Cadimare e di Marola, entrambe costrette al ritiro. Un fatto che ha ovviamente surriscaldato gli animi anche sul molo santerenzino, con attimi di tensione tra le due borgate ponentine. In acqua, a trionfare sono i giovani delle Grazie, al secondo successo stagionale dopo la vittoria ottenuta a Fezzano. Biagio Mori, Alessio Corsini, Gian Luca Cecchi, Alessio De Gennaro, timonati da Ginevra Bordin, dominano la gara tagliando il traguardo in 5’38’’89 e rifilando distacchi pesanti alle barche avversarie. La Spezia Centro è secondo con 5’46’’25, mentre al terzo posto si conferma il San Terenzo con 5’48’’26, precedendo nell’ordine Porto Venere, Fezzano, Canaletto e Fossamastra. Ritirato ancor prima della partenza il Muggiano, dopo che uno dei vogatori si era sentito male durante il riscaldamento.

Matteo Marcello