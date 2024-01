Una ztl rafforzata a Tellaro. Via libera dal Consiglio: "Il borgo va valorizzato"

LERICI

Il Comune di Lerici rafforza la zona a traffico limitato di Tellaro. La scelta di preservare ulteriormente il piccolo borgo dall’assalto di auto e motocicli è stata presa nell’ultimo consiglio comunale, con l’approvazione di alcune modifiche al Piano della sosta legate all’accesso e al transito nel borgo marinaro. È stata individuata una ztl denominata “Tellaro Rafforzata“, comprendente il tratto di via Fiascherino situato tra l’intersezione con la via Fiascherino seconda traversa e la confluenza nella piazza Figoli. Tale ztl vige anche per i ciclomotori, e il transito è consentito esclusivamente alle autovetture e ai ciclomotori con pass dedicato alla specifica ztl. Tale ztl rafforzata sarà attiva in forma sperimentale fino all’11 febbraio, riservata al solo transito delle sole autovetture e ciclomotori muniti di pass dedicato. Successivamente, per il solo transito sono state individuate due finestre di applicazione: dal 1° maggio al 30 settembre sarà in vigore la ztl “Tellaro Rafforzata” con diritto di transito unicamente agli autoveicoli e ciclomotori muniti di pass ’Ztl Tellaro’, mentre dal 1° ottobre al 30 aprile il transito all’interno della ztl sarà consentito ai ciclomotori e agli autoveicoli già titolari di pass della ’Ztl Lerici’ e inclusi nell’elenco abilitante il passaggio dei varchi elettronici, esclusi invece i pass rilasciati per la sosta lavoratori. A motivare la scelta in consiglio comunale è stato lo stesso sindaco Leonardo Paoletti. "La ztl di Tellaro equivale a quella di Calata Mazzini: quando sono diventato sindaco, era un parcheggio, oggi è un’area valorizzata. In questi anni – ha detto il primo cittadino – sono stati fatti passi in avanti enormi, la valorizzazione di Tellaro rimane un tassello fondamentale; io vado a Tellaro perchè mi faccio una camminata nei sentieri e voglio arrivare in un borgo disegnato, dove non ci siano auto, e dove gli scooter non siano infilati ovunque. Non è necessario far entrare la gente con le auto in piazza Bertolucci o in piazza Rainusso".

Per il sindaco di Lerici "la ztl non è negativa per Tellaro, ma positiva, perché la persona che arriva da fuori deve essere sorpresa dalla bellezza di Tellaro, non da quelli che litigano con la macchina o dal passaggio di motorini smarmittati. Togliere la ztl significa degradare Tellaro. Ho dato disposizione alla Polizia municipale affinchè ci sia tolleranza zero, e di portare via le auto col carro attrezzi in piazza Rainusso. Ho fatto una riunione con commercianti – ha detto il sindaco ai consiglieri – ai quali ho proposto di capire assieme cosa c’è da fare nel borgo per valorizzarlo. Per Soldati, Tellaro era un luogo alla fine del mondo dove le strade finiscono, è questo deve essere".

Matteo Marcello