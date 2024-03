Una tesi sul traghetto a idrogeno. A Sofia Bencini il premio “Ricco“

Nella sede di Confartigianato La Spezia si è svolta la cerimonia di consegna del Premio di laurea magistrale "Architetto Gianfranco Ricco" all’ing. Sofia Bencini per la tesi di laurea di "Progetto di un traghetto per il trasporto passeggeri con propulsione a idrogeno ideato per la navigazione in aree marine protette". Il premio, del valore di 5.000 euro, era rivolto a laureati e laureandi di corsi di laurea magistrale della Scuola Politecnica di Genova, con argomento attinente al rapporto tra il territorio della città e della provincia della Spezia e il mare. Organizzato dall’Associazione amici del museo navale e della storia, da Confartigianato La Spezia, da un gruppo di amici di Gianfranco e con il supporto tecnico-scientifico della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, l’iniziativa vuole ricordare e rendere omaggio alla figura del grande architetto spezzino. Sviluppata nell’ambito del corso di laurea magistrale in Yacht Design nel campus universitario della Spezia, la tesi di Sofia Bencini si inserisce nell’attualissimo tema della decarbonizzazione a livello navale, di grande interesse per la comunità scientifica e l’industria. "Ho cercato - ha sottolineato la neo ingegnere Sofia Bencini - attraverso il mio lavoro di navigare verso un futuro più sostenibile. La cura e il rispetto dell’ambiente devono essere per tutti una priorità. L’avvenire dovrà essere costruito su un rinnovato rapporto tra uomo e natura, segnato da una maggiore armonia". La consegna del premio è stato un momento molto intenso e ha visto la partecipazione di numerosi amici di Gianfranco, del suo storico socio di studio Daniele Neri, dei fratelli Roberto e Daniele e della consorte Tiziana Vincentelli a cui è stato consegnato un omaggio floreale.