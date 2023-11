Una strada intitolata al medico Giacchè: "Un uomo generoso"

Ieri mattina, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, dell’assessore Maria Grazia Frijia e della famiglia Giacchè, la cerimonia di intitolazione ad Ottavio Giacchè della strada che da Porta Marola, costeggiando il muro dell’Arsenale militare, conduce all’area verde di Marola. Il dottor generoso Giacché era un medico instancabile, che seguiva i suoi pazienti ben oltre l’orario di lavoro e che si faceva carico di acquistare i farmaci per chi versava in difficoltà economiche. "Intitoliamo questa strada ad un medico che è stato esempio di dedizione al lavoro, impegno verso il prossimo e professionalità – ha detto il sindaco –, un uomo amato dalla Comunità per le sue spiccate doti umane con le quali mostrava vicinanza ai suoi pazienti, senza risparmiarsi in nessun momento".