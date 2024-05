Una serata per tre all’Arci Skaletta

Tre proposte per una serata. Questa sera alla Skaletta Rock Club, che riprende la programmazione ordinaria dopo i fasti per la festa dei trent’anni, si alterneranno due artisti liguri e uno in arrivo da Innsbruck: i nomi in cartellone sono Lord Berry, artista genovese che si esibirà in acustico, Michele Viglietti, che dopo l’esperienza mod con i Made si esibirà con i suoi nuovi brani e alcune cover dal sapore folk, accompagnato dalla moglie Marta Ragnoli e dal suono della sua chitarra, che si sposa con la sua voce intensa capace di portare verso mete lontane. L’ultima esibizione sarà quella di Heavy Kavy, fondatore della band crossover trash metal Insanity Alert, che cambia pelle e si presenta nel club di via Crispi 168 con un ‘soft rock acustico con un sorriso e una lacrima". Un rock and roll diverso, fatto di voce, chitarra e kazoo. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.