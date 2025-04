Una piazza per Francesco: "In tutti i nostri comuni"

Ha lanciato la proposta di intitolare "in tutti i Comuni della provincia una via, piazza o luogo pubblico a Papa Francesco, figura simbolo di pace, fratellanza universale, dialogo e attenzione verso gli ultimi". In occasione del primo Consiglio provinciale di formale insediamento, dopo le elezioni di aprile, è stata questa l’iniziativa del consigliere di opposizione Gianluca Tinfena, che in occasione della prossima assemblea presenterà la mozione, che "nasce dal cuore della storia spezzina, città dell’Exodus e terra di accoglienza, dove migliaia di profughi ebrei trovarono riparo dopo la Shoah, prima di ripartire verso la speranza".

"La Spezia – spiega l’esponente di Italia Viva – è da sempre un crocevia di popoli e di diritti, e proprio per questo credo sia giusto legare il nostro territorio a una figura che ha rappresentato nel mondo i valori di giustizia sociale, dialogo e dignità umana. Un’azione che parte dalla provincia perché è finalizzata a superare la logica dei campanili ricordando la figura di un papa che ha insegnato con il suo esempio inclusione e condivisione". L’iniziativa arriva nei giorni del lutto nazionale per la scomparsa del pontefice e si propone – spiega il consigliere – di raccogliere il lascito etico e morale del suo pontificato, "che ha saputo parlare a credenti e non credenti, con parole e gesti concreti rivolti ai migranti, ai poveri, alla custodia del pianeta".

"Dall’enciclica Laudato si’, - continua Tinfena - che richiama l’urgenza della cura del creato, fino a Fratelli tutti, in cui rilancia la fraternità come fondamento della convivenza umana, Papa Francesco ha indicato una rotta che parla anche al nostro territorio, custode di paesaggi unici che si affacciano sul mare e tradizioni solidali radicate nei piccoli borghi dell’entroterra". Oltre ad invitare i Comuni della provincia a dedicare uno spazio pubblico alla sua memoria, il documento propone anche l’organizzazione di un momento pubblico di riflessione, rivolto soprattutto ai giovani, sui valori civici e universali da lui incarnati. "Papa Francesco – conclude – ha mostrato che un’altra idea di umanità è possibile: includente, attenta, profondamente umana. Intitolargli una strada, in una terra come la nostra, significa riconoscere un legame profondo tra la sua visione e la nostra storia".