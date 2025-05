Incontro ravvicinato con la sua ex. L’amante ottantenne ci è ricascato

E’ arrivato in Tribunale accompagnato dai carabinieri che lo hanno arrestato per la terza volta nel giro di pochi mesi ma se ne è tornato a casa in autobus senza nessuna misura se non quella, già stabilita in precedenza, di non violare il divieto di avvicinamento alla donna con la quale ha avuto una relazione ormai interrotta. L’ottantenne di Romito Magra non dovrebbe infatti avere più contatti con l’ex compagna, settantenne, ma per una serie di circostanze dovute alla vicinanza di abitazioni e i pochi esercizi commerciali della zona è nuovamente capitato che la situaione diventi pericolosa. E così ancora una volta l’uomo è stato intercettato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana in un alimentari vicino alla casa dell’ex compagna e lo hanno arrestato. Nella direttissima gli avvocati Marco e Tiziano Alessi (nella foto) hanno ribadito l’impossibilità per l’assistito di adottare soluzioni alternative per poter acquistare generi di prima necessità. Il giudice Carolina Gagliano, pm onorario Raffaele Giumetti, non ha convalidato l’arresto rinviando gli atti al pubblico ministero confermando l’obbligo del divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo era già stato condannato sempre per il reato di stalking a un anno e sei mesi di reclusione ed ha presentato ricorso in appello.

Massimo Merluzzi