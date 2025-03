Una piazza alla memoria di tutti i soldati prigionieri

Una piazza adiacente al borgo storico di Santo Stefano Magra sarà intitolata alla memoria dei soldati che dissero no alla barbarie. E’ stata accolta all’unanimità la mozione di Luciano Mondini, consigliere comunale, capogruppo di “Salute e ambiente“ a Santo Stefano Magra per intitolare un luogo ai militari italiani internati nei lager nazisti dal settembre del 1943 a settembre del 1945, tra cui anche suo padre Gaetano, alla cui memoria, proprio in ricordo del periodo di prigionia, nel 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferì la “Medaglia d’Onore“.

"Sono fiero del coraggio e delle scelte fatte da mio padre, e sono altrettanto convinto che le scelte contrarie al nazismo e al fascismo fatte da tutti i militari italiani internati nei campi di concentramento spesso pagate con la vita, debbano essere ricordate dalle giovani generazioni".

La sindaca Paola Sisti ha immediatamente dato la disponibilità ad individuare il luogo che sarà la piazza attualmente adibita a parcheggio che non ha un’intitolazione.