Una parata di 45 giri ’old style’. Selezione anni ’50 alla Skaletta

Una consolle e una pista, con tanti singoli rigorosamente in vinile che si susseguono, interpretati dalle voci più belle di un’epoca che non c’è più, ma continua inesorabilmente a catturare menti e cuori: Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, LaVern Baker, Ruth Brown, Eddie Cochran, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Chubby Checker, Jackie Wilson, Sam Cooke, Wanda Jackson e molti altri. Musica da ascoltare, ma anche tutta da ballare, grazie Niccolò aka Shorty Nick, che proporrà una selezione anni Cinquanta di 45 giri old style.

Rockabilly, rhythm & blues, doo wop e soul, dai pezzi più ricercati ai brani che hanno fatto la storia del rock’n’roll. Insieme alla moglie Eleonora, "vera pin-up", è un cultore di quel periodo, che omaggia non solo nel look che porta ogni giorno "senza mascherarsi per l’occasione", e collezionando cimeli del tempo – la coppia è appassionata di vestiti vintage, dischi e gioielli anni Quaranta e Cinquanta – porta avanti un progetto su due gambe. La prima è la musica, di cui darà un saggio questa sera con la serata ’Razzle Dazzle’ in programma dalle 21.30 alla Skaletta Rock Club, dove torna dopo un lungo digiuno, la seconda è il ballo.

Con Eleonora hanno scoperto questa passione comune poco meno di dieci anni fa, frequentando i festival vintage e accorgendosi di non riuscire a stare fermi. E così la coppia, molto ben assortita, ha trovato nel jive la propria vocazione. Da praticanti sono diventati maestri, dopo aver conosciuto conosciuto Michele e Barbara di Fifties Jive School. Sarzana, Pisa, La Spezia, Firenze le città toccate oggi e in passato dalle loro lezioni e, anche se la serata nell’Arci di via Crispi 168 prevede solo il dj set, c’è da scommettere che in molti si scateneranno sulle scarpette da ballo.

"A me piace metter su dischi – spiega Nick – e ballare, ma il mio obiettivo principale è trasmettere a chi ascolta l’amore per questa musica". Il fifties jive è il ballo rock‘n’roll per eccellenza e arriva direttamente dai sock hop americani degli anni ‘50. In Europa si è diffuso soprattutto grazie al revival rockabilly esploso nel Regno Unito a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Il fifties jive è noto anche come rockabilly jive, perché è legato a doppio filo con la cultura rockabilly dei greasers e delle pinup. L’ingresso al locale è come sempre riservato ai soci Arci.

Chiara Tenca