Una palestra moderna e sicura. Taglio del nastro alla Pianta

Taglio del nastro ieri mattina per la palestra della scuola primaria della Pianta, completamente rinnovata e ora utilizzabile studenti. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, l’ingegnere del Comune di Spezia Alessandro Trapani, accompagnato dall’ingegner Federico Borniotto, che ha seguito il cantiere. L’intervento ha reso la palestra uno spazio moderno, sicuro ed efficiente, adeguato alle esigenze didattiche e sportive della scuola. Sono stati realizzati una nuova pavimentazione sportiva, infissi in pvc per un miglior isolamento termico e acustico, controsoffitti antisfondellamento con caratteristiche insonorizzanti e un impianto elettrico completamente rinnovato. Inoltre, sono stati installati paraspigoli per aumentare la sicurezza e migliorati gli spazi interni per garantire il massimo comfort agli studenti.

"L’inaugurazione della nuova palestra della scuola primaria della Pianta – sottolinea il sindaco – rappresenta la conclusione di un importante progetto di ammodernamento dell’istituto ed è una delle tante dimostrazioni dell’impegno dell’Amministrazione nel garantire alle nuove generazioni edifici sempre più efficienti e moderni. Questo impegno è evidente anche nel nuovo Polo dell’Infanzia, esattamente di fronte alla scuola primaria, che continua a crescere e sarà completato nel 2026 grazie ai fondi del Pnrr e alle risorse comunali e diventerà la nuova casa dei bambini da 0 a 6 anni. Lo stesso vale per la nuova scuola media Fontana e la palestra adiacente, che stiamo realizzando sempre con fondi Pnrr e del Comune".

La riqualificazione della palestra fa parte di un più ampio progetto di ammodernamento della scuola primaria della Pianta, che ha riguardato sia l’edificio scolastico sia gli spazi esterni. Nel dettaglio, i lavori realizzati hanno riguardato: adeguamento sismico (scuola e palestra), realizzazione di cappotto termico su tutte le facciate, rifacimento di quattro gruppi di bagni per studenti (due per piano), rifacimento dell’impianto elettrico (scuola e palestra), installazione di controsoffitti antisfondellamento (scuola e palestra), con caratteristiche insonorizzanti nella mensa e nella palestra, sostituzione degli infissi con finestre in Pvc, (nella scuola sulla facciata principale, nella palestra su tutte le aperture), rifacimento della pavimentazione sportiva, installazione di paraspigoli, sistemazioni esterne provvisorie in vista della realizzazione di una nuova cabina elettrica. L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 1.685.097,62 euro