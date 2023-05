"Una mostra militare" Presidio in via Rosselli contro Sea Future 2023

Il comitato Riconvertiamo SeaFuture ha organizzato per domani alle 18 in via Rosselli angolo via Prione, il presidio settimanale ‘Se vogliamo la pace prepariamo la pace’ dedicato ad "informare sulla vera natura della mostra militare SeaFuture". "Mentre la guerra da oltre un anno imperversa in Europa, alimentata anche dall’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia e di altri paesi Nato e in assenza di una seria azione diplomatica a favore del cessate il fuoco, l’Italia organizza a La Spezia il salone SeaFuture 2023, che nel corso degli anni è stato trasformata in una mostra militare, unica in Italia, dove gli operatori principali sono le aziende del settore. Nei giorni di SeaFuture promuoveremo una serie di eventi, manifestazioni e convegni".