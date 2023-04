Una microfactory per bolidi green

Sorgerà in Valpolcevera la prima microfactory retail per auto fuoriserie elettriche targata dalla start app Motors Grouping. L’investimento è stimato in 6 milioni di euro, l’impiego, a pieno regime, sarà di una ventina di dipendenti; prevista anche la realizzazione di un campus dedicato all’automobilismo innovativo e alla mobilità intelligente e che punta a contribuire alla transizione ecologica e industriale. La microfactory Motors Grouping è declinata su tre anime principali: un impianto di produzione flessibile in cui le maestranze artigiane incontrano le ultime tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e stampa 3D. La prima autovettura sarà la 155eDtm Evoluzione, primo progetto realizzato nel 2022 da Motors Grouping. La microfactory avrà un centro di Car Design e di Ingegneria dell’auto specializzato in fuoriserie e racing che svilupperà un progetto denominato Forma Sport, una piattaforma modulare full electric utilizzabile per auto da corsa destinate sia alla pista che al fuoristrada. Ci sarà un centro di educazione al veicolo elettrico con area dedicata a un’officina specializzata nell’allestimento di auto da corsa. "Questa prima microfactory viene lanciata per rispondere alla grande sfida europea della transizione energetica – ha spiegato Jonny Lo Piscopo, ceo e founder di Motors Grouping –. Molti osservatori vedono in questa fase un rischio concreto di deindustrializzazione. La nostra risposta è quella di ripensare alla radice il modo in cui si fabbricano oggi le automobili, spostando sempre di più la produttività dal gigantismo delle grandi fabbriche tradizionali alle microfactory basate su nuove tecnologie e a forte carica innovativa, soprattutto sull’elettrico, la cui complessità ben si sposa con le caratteristiche manifatturiere di un Paese come l’Italia e, in particolare, di una città come Genova". "Genova sta diventando sempre più un punto di riferimento per le start-up che puntano a uno sviluppo sostenibile", ha affermato l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Mario Mascia.