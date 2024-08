Una Marina polifonica. La Rei a Monterosso tra pianoforte chitarra e batteria

Figlia di genitori musicisti, fin da giovanissima Marina Rei si è avvicinata alla musica distinguendosi negli anni per le sue doti di talentuosa musicista, performer e raffinata cantautrice. Sarà lei la protagonista della nuova tappa di ‘Women – Voci di Donne’, a cura di Ad Eventi con ingresso libero, stasera, alle 21.30, al Molo dei Pescatori a Monterosso. Dopo il successo del suo tour acustico, l’artista torna con un set intimo e coinvolgente, alternandosi tra chitarra, batteria e pianoforte.

Marina Rei vanta una carriera di oltre venticinque anni ricca di successi, tra partecipazioni al Festival di Sanremo, numerosi premi assegnati, svariate collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano e internazionale e un egual numero di concerti, che l’hanno vista esibirsi anche in Europa. Dopo il fortunato tour del 2016, torna on stage e sceglie di esibirsi in un inedito set acustico per far assaporare al pubblico il suo sound nella maniera più coinvolgente. Nell’Unplugged tour 2017 si alterna tra chitarra, batteria e pianoforte, dando nuova vita alle canzoni di una intera carriera. Con questo progetto unico, nel suo genere, è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come una delle più eclettiche musiciste Italiane. Ritorna a suonare sul palco del Primo Maggio di Roma 2017 e prosegue con i concerti in tutta Italia. Nel 2018 parte il tour ‘Canzoni Contro la Disattenzione’, con il compagno di viaggio Paolo Benvegnù. Con oltre dieci album pubblicati, diversi singoli di successo e più di venticinque anni di carriera, Marina Rei (pseudonimo di Marina Restuccia), è una cantautrice e una musicista che ha saputo trovare sia il plauso della critica che l’affetto del grande pubblico. Sono diversi i successi di Marina Rei ormai parte integrante della musica italiana. ‘Al di là di questi anni’ vinse il premio della critica di quell’edizione di Sanremo del 1996 e anche ‘Dentro me’, presentata all’Ariston l’anno dopo, confermò il talento. Dalla collaborazione con Michael Brecker arriva anche il successo discografico, con una vendita di dischi che va le oltre 200 000 copie. ‘Primavera’, cover di ‘You to me are everything’ dei The Real Thing, è il suo pezzo più noto e le ha dato modo di ottenere anche il Disco per l’Estate.

Marco Magi