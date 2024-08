Una lunga notte in bianco. Per dare il saluto all’estate. Arcola si prepara alla festa

Colpo di coda dell’estate arcolana. Il 14 settembre si realizzerà il via il progetto denominato "Bianca gioia sotto la Torre", una kermesse che vedrà il centro storico vestito di bianco, via Doria, Piazza San Nicolò, il Belvedere e piazza Muccini con elementi e decori esclusivamente bianchi, così come sarà richiesto ai partecipanti di qualsiasi età di indossare abbigliamento, calzature e copricapi bianchi. L’evento si articolerà nella giornata di sabato 14 dalle 17 alle 24 con il seguente programma: sfilata di abiti da sposa , truccabimbi in bianco, cena conviviale a cura delle associazioni del territorio, musica durante la cena e dj set. I partecipanti potranno acquistare direttamente il "cestino del cibo" in piazza Garibaldi e provvedere a proprio gusto e creatività all’apparecchiatura del tavolo messo a disposizione dall’organizzazione. L’assegnazione dei posti a sedere ai "tavoli bianchi" allestiti dovrà essere prenotata telefonicamente o via e-mail ai recapiti che verranno comunicati in seguito, l’accessibilità al borgo sarà garantita anche da un servizio di navetta da Piazza Resistenza al centro storico. "Attraverso tale iniziativa – spiegano dal Comune – si intende proseguire nella promozione del territorio, del patrimonio culturale, storico, architettonico e delle comunità insediate, anche attraverso manifestazioni che coinvolgano attivamente gli abitanti delle diverse frazioni e le associazioni di volontariato, nonché le imprese locali, con la ulteriore finalità di generare e consolidare il senso di appartenenza e lo spirito di collaborazione civile, di crescita collettiva, attraverso relazioni e azioni partecipative dirette". L’amministrazione comunale, stanzierà 6.500 euro finanziati con fondi propri di bilancio.

Cristina Guala