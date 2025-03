Una lezione di ambiente I bambini delle elementari ospiti del Canale Lunense

Una visita guidata al Canale Lunense per gli alunni della quinta a tempo pieno della scuola primaria di Sarzana ‘Ilaria Alpi’. Nel corso della mattinata, accompagnati dalle maestre Barbara Biso, Diana Ndreu e Emanuela Vierucci gli studenti che hanno preso parte al progetto “Alleanza per il fiume“ hanno avuto modo di approfondire le strategie adottate nella lotta contro l’inquinamento delle acque nei canali, nei fiumi e nei torrenti consortili. Ad accoglierli il direttore Corrado Cozzani (nella foto) e la presidente Francesca Tonelli oltre al personale tecnico che hanno illustrato l’importanza del consorzio sia nell’irrigazione della campagna ma anche per le operazioni di controllo. Una lezione teorica che si è tenuta nella sede del Consorzio di irrigazione e bonifica di via Paci a Sarzana, dove gli studenti hanno appreso l’importanza della gestione delle acque e le strategie impiegate per il recupero dei rifiuti, con un focus particolare sull’inquinamento da plastica, ma anche una pratica. I ragazzi hanno infatti potuto osservare dal vivo l’attività di intercettazione e recupero dei rifiuti plastici trasportati dalle acque, tra cui lo sgrigliator (nella foto) e, un impianto che intercetta i rifiuti all’interno della condotta irrigua del Canale Lunense. Questi dispositivi, installati in sedici punti strategici lungo i 22 km dell’asta irrigua, rappresentano una soluzione efficace per impedire che le plastiche raggiungano il mare. I piccoli apprendisti curiosi hanno posto tante domande e sono stati invitati a proporre idee e soluzioni per la gestione e la salvaguardia delle risorse idriche, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da macro e microplastiche. "L’incontro con gli studenti – ha commentato la presidente del Canale Lunense Francesca Tonelli - rappresenta un percorso lungo e costante che il Consorzio porta avanti per promuovere la cultura ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali". Anche il direttore del consorzio ha voluto salutare i ragazzi sottolineando l’importanza dell’attenzione e rispetto dell’ambiente. "Preservare il territorio – ha aggiunto il vicepresidente Corrado Cozzani – significa affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e adottare strategie sostenibili. Siamo certi che questa esperienza arricchirà il percorso didattico degli studenti, fornendo loro strumenti utili per approfondire i temi ambientali".

Elena Sacchelli