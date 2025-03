Una lezione al... Canale Lunense. Divertimento e impegno

Il 26 febbraio noi alunni di quinta a tempo pieno della scuola primaria ‘Ilaria Alpi’ abbiamo visitato il Consorzio del Canale Lunense in via Paci a Sarzana. L’incontro si è svolto nell’ambito delle iniziative previste dalla legge ‘Salvamare’, con il progetto ‘Alleanza per il fiume’, che vede il Consorzio tra i principali protagonisti, in collaborazione con l’Autorità di Bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale. Ci hanno accolto con grande gentilezza il presidente del Consorzio, Francesca Tonelli e il direttore, Corrado Cozzani.

Grazie a loro, abbiamo scoperto tante cose sul lavoro del Consorzio, su come protegge le risorse idriche del nostro territorio, come le distribuisce attraverso una fitta rete di canali che permettono l’irrigazione dei campi e quante energie spende per mantenere pulito il Canale. E’ proprio per evitare spreco di forze e denaro da parte del Consorzio che ci hanno lanciato una sfida: ideare un progetto per sensibilizzare le persone sul problema dell’abbandono dei rifiuti ed evitare continui e costosi interventi di bonifica e pulizia. La proposta ci è piaciuta molto, quindi In classe abbiamo subito iniziato a discutere tra noi e, dopo tante idee, abbiamo trovato la soluzione. Vogliamo rivolgerci a chi passeggia o pedala lungo la pista ciclabile accanto al canale.

Così abbiamo pensato di creare cartelloni con disegni colorati e slogan semplici ma efficaci per ricordare a tutti di rispettare la natura. Immaginiamo questi cartelloni posizionati lungo il percorso, con frasi brevi e dirette, come "Spegni la sigaretta, accendi il rispetto" oppure "Scegli di non sporcare!" e ancora "Ogni passo lascia una traccia: quale vuoi che sia?". In questo modo, chi passerà di lì potrà fermarsi un attimo, riflettere e magari cambiare le proprie abitudini. Il progetto vuole essere un chiaro messaggio verso tutti e, in particolare, verso coloro che quotidianamente percorrono i sentieri che costeggiano il canale.

Abbiamo già iniziato a disegnare e pensare alle frasi migliori per trasmettere un messaggio chiaro e positivo, nella foto vi mostriamo alcuni dei nostri disegni e tutti gli slogan che abbiamo inventato. Questa esperienza ci ha insegnato quanto sia importante impegnarsi per l’ambiente e che anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Ci siamo divertiti tantissimo a inventare slogan efficaci e a progettare insieme disegni semplici ma significativi, mettendo alla prova la nostra creatività per trasmettere un messaggio importante per tutti.