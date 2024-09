Una giornata tra sport e salute. In bici pensando al cuore nel segno della prevenzione

Una mattinata all’insegna della salute e dello sport. È tutto pronto per la settima edizione della Giornata della prevenzione in programma per oggi a Luni. A partire dalle 8 e sino alle 10.30 alla chiesa del Preziosissimo Sangue di via Cafaggiola la popolazione potrà effettuare gratuitamente una serie di prestazioni sanitarie orientate alla prevenzione di varie patologie. C’è infatti la possibilità di sottoporsi all’esame per prevenire le malattie renali che sarà effettuato dall’associazione Amici del rene in accordo con Nefrologia e Dialisi di Asl 5 oppure di eseguire un elettrocardiogramma. Chi lo desidera potrà poi sottoporsi a una visita oculistica o a quella per l’udito, ma nella mattinata saranno effettuati anche la misurazione delle glicemia e della pressione. Prevista per oggi anche la pedalata ecologica ‘Pensando al cuore’, giunta alla sua ventiseiesima edizione. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al parcheggio di Serravalle, mentre la partenza del percorso che si dispiega su 14 chilometri tra le strade secondarie dei comuni di Luni e Castelnuovo Magra, è fissata per le 10.30. Arrivo previsto per le 12.30 proprio all’oratorio della chiesa di via Cafaggiola, dove seguirà un pranzo sociale a menù fisso alla modica cifra di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini. Tutti i partecipanti alla pedalata non competitiva riceveranno un piccolo ricordo, mentre verranno premiati con un riconoscimento sia il ciclista più giovane che quello più anziano. Si ricorda inoltre che in vista della Mostra di pittura in programma per domenica prossima, il 28 settembre, sempre all’oratorio della chiesa del Preziosissimo Sangue, chi volesse partecipare è invitato a consegnare la propria opera pittorica martedì 24 dalle 16 alle 18, all’oratorio di via Cafaggiola. E.S.