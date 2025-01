Una giornata particolare con Cazzullo sulla Shoah

Un appuntamento speciale di inizio 2025 dedicato al Giorno della Memoria da parte del Festival della Comunicazione. Si terrà mercoledì 22 gennaio, dalle 10.30 al Teatro Sociale di Camogli, l’evento ‘Il Giorno della Memoria. Una giornata particolare’, un racconto di Aldo Cazzullo introdotto dal direttore del Festival Danco Singer e riservato a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete Merani - Levante Ligure. L’evento integrale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Festival della Comunicazione www.youtube.com/@FestivalComunicazioneit a disposizione di tutte le scuole che vorranno collegarsi, oltre che sull’account Facebook @FestivalComunicazione e alla pagina di riferimento www.framecultura.it/incontro-cazzullo-memoria-2025. Sono passati ottant’anni dal 27 gennaio 1945 quando le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz dove quasi un milione di ebrei furono uccisi, per la maggior parte con le camere a gas: Auschwitz fu il principale luogo della Shoah, lo sterminio degli ebrei perpetrato dalla Germania nazista. Ma cosa significaricordare quel giorno oggi? Cazzullo, con il suo inconfondibile e coinvolgente modo di raccontare gli eventi salienti della nostra identità, si ispirerà a imprescindibili elementi storici per trasmettere il valore della Memoria.

m. magi