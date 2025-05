Una giornata dello sport adatta a tutte le età

Una giornata all’insegna del movimento, della condivisione e della scoperta delle tante discipline sportive che animano il territorio. Si terrà domenica a Lerici la Festa dello sport promossa dal Comune con il coinvolgimento di associazioni sportive locali, atleti, famiglie e appassionati di ogni età, con attività aperte al pubblico in tutto il lungomare e la rotonda Vassallo. A dare il via alla manifestazione alle 9.30 sarà l’assessore allo Sport Massimo Carnasciali: "Questo appuntamento – sottolinea – non è solo un momento di gioco e divertimento, ma un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale che l’attività sportiva riveste nella crescita dei giovani".

L’evento è patrocinato da Regione Liguria, quest’anno capitale europea dello Sport, e dal Coni che sarà anche protagonista di un momento istituzionale alle 12.15, quando verrà sottoscritta dal Comune, dal Coni, rappresentato dal presidente regionale Antonio Micillo e dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Lerici, Rossella Capozzo, la Carta dell’Atleta, un documento che rappresenta i valori dello sport nei contesti scolastici e dilettantistici. Verrà appesa una copia della carta in ogni spazio comunale dedicato allo sport. "Per l’occasione abbiamo creato anche uno stemma che rende concreto l’impegno di questa amministrazione nella promozione e sostegno dello sport sul territorio. Lo consegneremo nella forma di un gagliardetto a tutte le società", conclude l’assessore.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a dimostrazioni, esibizioni, lezioni aperte e incontri con atleti locali. Le associazioni saranno presenti con stand informativi e attività pratiche per tutti. Dalle arti marziali alla danza, dal calcio al tennis, dal canottaggio alla vela, ogni disciplina avrà il suo spazio per essere conosciuta e provata. Speaker ufficiale Veronica Bellandi, deejay set curato da Alessia Rolla; presente street food.