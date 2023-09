Una folla commossa alla benedizione per Orazio Duvia Ieri mattina all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea c'era tanta gente per l'ultimo saluto ad Orazio Duvia, noto imprenditore spezzino morto a 90 anni. La famiglia ha chiesto una benedizione a don Luca Palei che ha ricordato la sua generosità. Le sue ceneri saranno disperse in mare.