Una Coppa alle brave ragazze

Brave e corrette. La formazione dello Spezia Women è stata premiata con la Coppa disciplina nel Campionato di serie C femminile girone A. Dopo l’ottimo risultato ottenuto sul campo e concluso con con la conquista del quarto posto per il patron Conte e le ragazze è arrivata anche la bella soddisfazione del riconoscimento per il comportamento corretto tenuto in campo. Infatti le aquilotte con 8 ammonizioni e nessuna espulsione in tutto il campionato sono state premiate dalla Lnd. Lo Spezia Women ha totalizzato in questa speciale classifica 4,80 punti mettendosi alle spalle il Lumezzane 5,70 e l’ Ivrea 5,80. In assoluto lo Spezia tra tutti e tre i gironi si è classificata al quinto posto preceduta da Trento 3,45 che ha trionfato nel Girone B e dalla Salernitana, la più virtuosa in assoluto con il punteggio di 1,80. Le più " scorrette" nei tre gironi, il Meda in quello A con 29,70 punti, ma sicuramente molto divario con quelle de B e C rispettivamente Vicenza con 129,65 e sopratutto la vincitrice del campionato di C la Vis Mediterranea con 199,41. La squadra spezzina ora è in vacanza, ma già si lavora al prossimo campionato. L’obiettivo dichiarato è ambizioso e non si nasconde l’intenzione di ambire al raggiungimento della promozione in serie B. Squadra è ormai completa in gran parte dei ruoli grazie alla conferma di quasi tutte le ragazze di quest’anno e l’arrivo di 4 elementi di qualitià per la categoria. A giorni sarà ufficializzato anche il nuovo allenatore mentre Morbioni andrà a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ area tecnica considerato che nella prossima stagione sarà in campo anche la formazione partecipante al campionato della classe juniores. Nella foto alcune ragazze dello Spezia Women mentre mostrano con giustificato orgoglio la Coppa disciplina conquistata e appena consegnata dalla Lena Nazionale Dilettanti per il campionato di serie C da poco terminato.

M.Z.