Uno chef e una cronista, il rock e la cucina. Due passioni che Fishbone Chef, al secolo Massimiliano Bertagna, omaggia nelle pagine di ‘Las Pezia Food&Roll’, libro di ricette e storie di musica scritto a quattro mani con l’amica giornalista Chiara Tenca, collega de ‘La Nazione’, che si divide fra la carta stampata, il web e la tv, ed è innamorata della musica – rock in particolare – e dell’arte della cucina. Un’opera originale che da un lato si dedica alla cucina ligure, in particolare quella del Levante sospesa fra terra e mare, dall’altra la rilegge con storie di vita vissuta partendo da ‘Las Pezia’, come nella scena underground della zona viene chiamata la nostra città.

Un omaggio alla tavola e alla tradizione culinaria del nostro territorio, integrato da consigli di gusto e di ascolto, seguito da racconti di vita, cucina e musica. La prima parte del volume è costituita da un ricettario, fra tradizione e rivisitazioni del patrimonio culinario della zona resa famosa in tutto il mondo dalle Cinque Terre: sapori semplici, autentici e spigolosi, capaci di ammantarsi di delizia. È strutturato in cinque sezioni – antipasti, primi, secondi, piatti unici e dolci – in cui Fishbone Chef illustra storia, ingredienti e procedimento per realizzare ogni piatto, arricchite da consigli di gusto e di musica. La seconda parte, invece, è narrativa e racconta decenni di aneddoti in cui Bertagna, ambasciatore del gusto e delle note made in Liguria (ha inciso svariati dischi e girato più volte l’Italia e l’Europa in tour con le sue band: Fall Out, King Mastino e Fox Conspiracy, il gruppo di cui attualmente è cantante e bassista) a ogni latitudine, ha vestito i panni dello chef nel dietro le quinte della musica e non solo.

A impreziosire il volume, la copertina di Manuel Cossu, quotato artista punk rock spezzino. Dal Golfo dei Poeti al mondo, ‘Las Pezia Food&Roll – Ricette e storie rock di Fishbone Chef’ racconta un mondo sfaccettato, fra tradizione e avventure, capace di catturare fan a ogni latitudine. La prima presentazione si terrà alla Skaletta Rock Club di via Crispi dopodomani, giovedì, alle 19. La seconda è prevista a distanza di una settimana, il 19 giugno, nella piazza a mare di Manarola, nell’ambito del festival ‘Un mare di discorsi’ curato da Dario Vergassola, alle 21, e precederà l’evento dedicato al leader dei Cccp, Giovanni Lindo Ferretti. Marco Magi