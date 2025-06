’Lerici Live’ accende l’estate 2025. Marinella e Rotonda protagoniste

Ale & Franz, Stefano Massini, Paola Minaccioni, alla spiaggia La Marinella, dietro il castello di San Terenzo, Paolo Jannacci, poi il trio Servillo-Girotto-Mangalavite alla Rotonda Vassallo. I primi tre appuntamenti (rispettivamente il 9, 14 e 16 luglio), a pagamento, gli altri due, lericini (il 24 luglio e l’11 agosto), gratuiti. Questo è il programma di ‘Lerici live’ curato da Ad Eventi per il Comune di Lerici. Ale e Franz, nel 31°anno del loro percorso artistico, approdano San Terenzo alle 21 del 9 luglio portando uno spettacolo tutto da ridere, con il meglio del loro repertorio comico.

Dalla celebre panchina ai dialoghi surreali, nonché situazioni nuove e inedite per vivere insieme una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Stessa location il 14 luglio, alle 21.30, per ‘La ricerca della felicità’ di e con Stefano Massini (musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini). La felicità è l’obiettivo di ogni essere umano, ma è difficilissimo definirla. In un viaggio emozionante, rocambolesco e pieno di ironia fra storie, personaggi, racconti e testimonianze, Stefano Massini porta il pubblico in un vortice irresistibile di domande e di cambi di prospettiva, fino all’incredibile constatazione che oggi siamo tutti ostaggi di un dovere categorico: essere per forza, a tutti gli effetti, sempre felici. Ancora alla spiaggia santerenzina il terzo appuntamento di Lerici Live 2025, con ‘Paola racconta Anna’ con Paola Minaccioni (sua anche la regia), accompagnata con musiche originali dal vivo composte appositamente da Valerio Guaraldi: un viaggio, uno spettacolo che narra la vita della grande Anna Magnani attraverso i racconti personali e i ritratti della diva tratteggiati dagli amici, ma anche con momenti teatrali creati dalle parole di autori eterni come lei che hanno saputo raccontare il periodo storico, lo humor del periodo o anche il tipo di amore vorace di Anna Magnani.

Si passa alla Rotonda Vassallo per il quarto appuntamento, il 24 luglio alle 21.30, con ‘In concerto con Enzo: Paolo Jannacci e la sua band’: "Uno spettacolo pieno di energia poetica e musicale perché, oltre che dare tutta la mia energia suonando il pianoforte in trio o in quartetto – spiega Paolo – , ricorderò mio padre a chi lo conosce e cercando di farlo conoscere a chi non ha mai sentito parlare di lui". Infine, l’11 agosto alle 21.30, alla Rotonda Vassallo, ‘Servillo Girotto Mangalavite: l’anno che verrà’, per un indimenticabile omaggio a Lucio Dalla. Con Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto a sax soprano e baritono, e Natalio Mangalavite a piano, tastiere, voce. Infoline 0187 648366. Prevendite sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone, oltre che sul sito www.ad-eventi.it.

Marco Magi