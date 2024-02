Una conferenza su Marco Polo

Nella sala stampa della Fondazione Carispezia in via Chiodo, oggi alle 16, la Società Dante Alighieri della Spezia, con presidente Carlo Raggi, promuove un incontro commemorativo su Marco Polo, nel settimo centenario della scomparsa (8 gennaio 1324). L’argomento, proposto dalla Dante Alighieri nazionale come tema dell’anno, sarà oggetto di una conferenza del consigliere del comitato spezzino Gianpaolo Chiappini, esperto conoscitore di storia orientale, che illustrerà gli aspetti più significativi della vita e dei viaggi del grande commerciante e navigatore veneziano, considerato lo scopritore del ‘continente’ cinese, che descrisse minuziosamente nel libro ‘Il Milione’, a tutt’oggi un caposaldo della letteratura di viaggio. L’ incontro, che si avvale del patrocinio del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia, è a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti) e consente, su richiesta, il rilascio dell’attestato per i crediti formativi.