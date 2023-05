Una Casetta dei libri al parco di via Bellini

Nell’era del digitale, ruota intorno alla carta e al legno il nuovo progetto di socializzazione e condivisione che prenderà il via oggi alle 15 e 30 a Fossitermi: nel parco di via Bellini, conosciuto da tutti come campetto verde, sarà inaugurata la Casetta dei libri, versione locale ispirata ad un progetto internazionale di condivisione e scambio di volumi donati dai cittadini stessi. Questo progetto è stato reso realtà da Anteas La Spezia all’interno del progetto Care, finanziato dalla Fondazione Carispezia, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli over 70 e, allo stesso tempo, di rafforzare la comunità di cura territoriale con un approccio di ecosistema collaborativo. Nello specifico, l’idea della Casetta del libri si propone, insieme al centro sociale di largo Vivaldi, di diventare un punto di aggregazione per i lettori del quartiere, ma non soltanto: scambio, interazione, riferimento per costruire iniziative ed esperienze culturali di vario genere. E c’è di più: perché l’eco retrò ammanta anche un’idea nell’idea. Si tratta della ‘buca delle lettere’, pensata per lasciare un messaggio, un pensiero, ma anche una richiesta di aiuto. In occasione dell’inaugurazione, durante la quale sarà presente un banco informativo sui servizi del bando Care, saranno presenti la scrittrice Susanna Varese, con letture animate per bambini, e l’artista Alberto Salvatori, che ha donato la casetta, e terrà laboratori di legno ed esporrà alcune opere.

C.T.