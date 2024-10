Un esperimento culturale ancora mai tentato a Spezia: creare una biblioteca vivente. L’arte dell’incontro, al Circolo Anziani di piazza Brin di via Corridoni 7, si esprimerà proprio attraverso questa forma, oggi dalle 17.30, arruolando una decina di libri umani che, in postazioni appartate, faranno scaturire dal loro racconto, spesso autobiografico, la conversazione del gruppetto di ascoltatori che li sceglieranno, imitando quelle degli scompartimenti di seconda classe degli anni Settanta del secolo scorso, in cui ci si apriva più liberamente con degli sconosciuti.

I libri umani che si sono proposti sono Felicetta Santomauro, Marilena Milani, Silvia Arfaioli, Franca Baronio, Ornella Riccobaldi, Rosaria Pannico, Paolo Luporini, Massimo Marasco, Giovanni Tabacchiera, Gian Luigi Ago e Giuseppe Rudisi. I libri umani aspettano i loro ascoltatori e ciascuno, con il proprio titolo – che hanno depositato alla bibliotecaria nei giorni scorsi – sarà disponibile al ‘prestito’, richiesto alle 17.20, in una delle postazioni predisposte nelle sale del circolo. L’ascolto del libro umano dura circa 20 minuti e alla fine inizierà la conversazione con domande e risposte scaturite dalla ‘lettura’. I gruppetti di massimo tre-quattro persone (questo è il fine), inizieranno a conversare. "La conversazione manca. Adesso la nostra speciale biblioteca vorrebbe farvene sentire la nostalgia. Ciò che dovrete fare – spiega Paolo Luporini, che cura questi incontri e che ha pensato fin dal 2020 a questa Human library spezzina – sarà di fare la vostra scelta ed esprimerla alla bibliotecaria, che vi distribuirà a gruppi di tre-quattro ascoltatori nelle dieci postazioni previste nelle sale del circolo. Il libro umano inizierà a raccontare la sua storia e poi potrete fargli domande e iniziare una conversazione. La conversazione sarà un vicendevole dono prezioso, perché oggi raro. Siamo sempre troppo presi dalle nostre occupazioni e assorbiti dalla tecnologia che cattura ogni nostro secondo, facendoci dimenticare di vivere. Ritagliamoci un’ora di vita vera e di rapporti autentici. Magari da un incontro nasceranno amicizie". I titoli dei libri umani saranno: ‘Giornalista blogger scrittrice’, ‘Amazon di pace’, ‘Uno stupro’, ‘Indagine incredibile’, ‘Lo scrittore riluttante’, ‘Io, antispecista’, ‘Dettagli determinanti’, ‘Il parere’ e ‘Come t’allargo l’amore’.

Marco Magi