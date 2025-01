Una Befana dispettosa. Rubati i doni dei bimbi

La Befana vien di notte ma non sempre con buone intenzioni. Almeno non quella che l’altra sera invece di portare gli ultimi doni ai bambini buoni se li è portati via, rubandoli dalla automobile parcheggiata in strada.

Una brutta sorpresa per la mamma che li aveva acquistati nel pomeriggio in un centro commerciale della città lasciandoli poi all’interno della vettura in sosta sulla strada nel quartiere di Santa Caterina. La signora ha pensato di non portarli direttamente in casa proprio per consegnarli alla Befana in assenza dei bambini e invece il piano è andato fallito.

I sacchetti contenenti giocattoli e dolciumi erano appoggiati sul sedile posteriore dell’auto e i fiocchi colorati e la carta luccicante devono aver attirato l’attenzione dei soliti ignoti. Così la donna qualche ora dopo gli acquisti è scesa per ritirare le borse ed ha trovato l’amara sorpresa.

La portiera era socchiusa e dopo l’iniziale stupore ha capito che dall’interno era sparito tutto. Compreso qualche spicciolo conservato nella cassettiera della macchina, un paio di occhiali da sole e una sciarpa. Almeno la portiera non è stata danneggiata limitando così il danno alla sola amarezza.

Un furto non ingente ma che fa riflettere sulla situazione di disagio che comporta la massima attenzione anche in quei gesti e abitudini che potrebbero sembrare apparentemente normali.