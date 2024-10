Un turno da dimenticare. Brutto ko per la Ferrovia

Una domenica amara per la Dr Ferroviaria Spezia che viene sconfitta 43-13 dalle Province dell’Ovest. Gli ospiti, al Pieroni, si sono dimostrati decisamente superiori. "La formazione genovese ha espresso un gioco veloce ed efficace che ci ha messo in difficoltà – spiega il tecnico e giocatore Marco Sturlese – siamo stati troppo lenti e poco efficaci sia nella salita difensiva che nel placcaggio. L’ostinazione ad attaccare sempre palla in mano anche partendo dalla nostra metà campo senza utilizzare quasi mai il gioco al piede, nel tentativo di conquistare territorio, non ha sortito gli effetti sperati". Tutti e 13 punti della squadra spezzina sono stati segnati da Marco Sturlese, grazie a due calci di punizione nel primo tempo ed una meta, trasformata, nel secondo. "Anche in mischia ordinata, normalmente nostro punto di forza, non siamo riusciti ad imporci come d’abitudine, venendo così meno anche una importante fonte di lancio del gioco".

Una domenica da dimenticare in fretta per squadra e allenatore che devono velocemente tornare a concentrarsi sui prossimi impegni di campionato di Serie C a partire dall’iimpegno di domenica 10 novembre, alle 14.30, in trasferta al Carlini Bollesan contro Amatori Genova. Formazione Dr Ferroviaria: Domenico Gaglione, Davide Petragallo, Valentino Wu, Marco Sturlese, Gianluca Sacchelli, Luca Mordacci, Federico Moggia, Paolo Vergassola, William Paradiso, Leonardo Piscopo, Luca Moroni, Matteo Tendola, Kevin Mazzanti, Germano Battezzati, Umberto Conte, Samuele Bocchia, Manuel Mazzanti, Matteo Danè, Andrea Pardi, Edoardo Velli, Brian Brozzo, Luca Gabrielli.

Marco Magi