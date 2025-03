Un successo nel nome dell’arte. Camec, la mostra incanta tutti

Un successo. Uno strepitoso successo. Ce lo aspettavamo, inutile negarlo. Perché chi – come altri prima di noi – ha pensato al senso per valorizzare Spezia e gli spezzini, attraverso un progetto culturale affrontato con impegno e passione, è sempre stato ripagato. Erano in tantissimi, ben oltre le aspettative, alla presentazione del libro ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’ nel tardo pomeriggio di ieri, in una sala espositiva al primo piano del Camec. Il libro, realizzato dalla redazione della Spezia de La Nazione, con il supporto di Fondazione Carispezia e Camera di commercio Riviere di Liguria e col patrocinio del Comune di Sarzana, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni della testata, è oggi tra le mani dei lettori che hanno acquistato una copia del nostro quotidiano in edicola. Composto da 64 pagine a colori, propone una carrellata di sedici interviste ad altrettanti artisti del territorio, tutti di rilievo nazionale e internazionale. Questi i protagonisti (in rigoroso ordine alfabetico): Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone e Luciano Viani. I testi, scritti dall’autore di questo articolo e dai colleghi Chiara Tenca, Franco Antola e Massimo Merluzzi, sono corredati dalle immagini dei fotografi Alexia Frascatore e Massimo Pasquali. Riprendendo dall’invito al nostro evento molto partecipato (e non solo dalle autorità, ma cosa più importante, dalla gente comune): "’Pensieri d’artista’ è un viaggio che La Nazione ha voluto fare nell’umanità di sedici concittadini, donne e uomini che hanno fatto dell’arte una scelta di vita, quasi un’ossessione, talvolta una ribellione, oppure semplicemente un lavoro, e che sempre vanno ringraziati per aver caparbiamente tenuto viva la storia delle arti visive di un territorio che ha dato i natali a grandi firme, a musei e a eventi prestigiosi". Gli artisti sono stati infatti invitati a parlare anche di temi di stringente attualità. Al Camec, concesso dal Comune, al termine della presentazione ci si è spostati al secondo piano per inaugurare la mostra con le opere dei sedici artisti: sarà visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) fino al 16 marzo, dalle 10 alle 18. Per La Nazione erano presenti la vicedirettrice Cristina Privitera e la responsabile della redazione della Spezia-Sarzana Roberta Della Maggesa, che ha curato il volume. Sono intervenuti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, di Sarzana Cristina Ponzanelli, la vicepresidente della Fondazione Carispezia Linda Messini e il vicepresidente della Camera di commercio Davide Mazzola. A conclusione dell’evento, un rinfresco curato da Priscilla Catering di Riccardo Unti.

Marco Magi