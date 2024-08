Un ’Sogno selvatico’ per le Notti al Castello

‘Sogno selvatico’, un reading teatrale con enjoythescience.eu per la rassegna ‘Notti al Castello’. Stasera, alle 21.15, al Castello San Giorgio, un viaggio nella storia di donne legate alla Natura e trasformate dalla società in amanti dell’oscuro. Dal declino del sacro femminile all’eredità sopravvissuta delle erbe medicinali. Dal Culto della Dea Madre alla Nascita della Strega. Il loro lascito vive ancora nelle erbe curative, in una libertà selvaggia, in un sogno che ancora brucia.

Un reading teatrale, interpretato da un’attrice, Cristina Clemente (nella foto), e un divulgatore scientifico, Francesco Adami, che si propone di rivisitare la storia secolare di un legame profondo: quello fra la Natura e la Donna. Una storia lunga secoli, che progressivamente è stata desacralizzata e demonizzata, trasformando il sacro femminile nell’invenzione delle figure della befana e della strega. Enjoythescience.eu è un duo di narrazione scientifica in cui Adami, con una solida formazione accademica nel campo della medicina, ha sviluppato una passione per la divulgazione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info: 0187 751142 e [email protected]. m. magi