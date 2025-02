"Un rullo compressore. E non ci fermeremo". Al settimo cielo per l’ennesima prova di forza

Le Aquile continuano a volare e i tifosi sognano: "Spezia rullo compressore, dobbiamo lottare tutti insieme per la promozione diretta in Serie A". Entusiasta Marco Luppino, tra i seicento spezzini che hanno seguito la squadra a Cittadella: "Al ‘Tombolato’ c’è stata l’ennesima prova di forza di una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, capace di dare un altro segnale importante al campionato. Dal mercato è poi arrivato un vero colpo da novanta come Lapadula, se poi dovesse arrivare anche un difensore sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Questa squadra dovrà lottare per la promozione diretta, il crocevia sarà il derby che si disputerà nella bolgia del ‘Picco’ a marzo. La speranza di rosicchiare qualche punto ai pisani c’è, magari proprio nella partita che precederà il derby quando loro giocheranno a Sassuolo". Felice Irene Plottegher: "È uno Spezia che fa sognare, siamo ripartiti con il botto dopo l’anno scorso. Anche a Cittadella una grande vittoria, maturata soprattutto nel primo tempo. Note di merito per Salvatore Esposito, fulcro del centrocampo e Chichizola che ha dato sicurezza alla squadra. Credo ancora nella promozione diretta". Ambizioso Angelo Massa del gruppo Bullone: "Una vittoria importante, in un campo difficile: nel primo tempo gli Aquilotti hanno fatto valere il maggiore tasso tecnico rispetto agli avversari, mentre nella ripresa hanno gestito il risultato, avendo comunque delle occasioni per arrotondare. Ho apprezzato la forza del collettivo e l’approccio alla gara da grande squadra. Lapadula? Al di là dell’età potrà fare la differenza. Per i valori messi in mostra Sassuolo, Pisa e Spezia hanno dimostrato di meritare la promozione diretta, sarebbe il verdetto più bello senza andare ai play-off". Gli fa eco Antonio Simoncini: "Lo Spezia è un rullo compressore, siamo troppo felici delle prestazioni che questa squadra ci regala. Lapadula e Pio Esposito saranno una coppia gol da sogno, daranno fino da torcere al nuovo bomber Luca Vignali. Dispiace che al Pisa giri sempre tutto bene: sabato scorso c’era un rigore per il Palermo e non è stato concesso, contro la Salernitana il gol di Moreo era viziato da un fallo di mano. Credo nella promozione diretta, i play-off sarebbero una calamità, dobbiamo salire direttamente".

Fabio Bernardini