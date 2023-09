Un racconto ‘Al di là del mare’ Approda su Prime Video il film nato tra Spezia e Toscana

I paesaggi sono i nostri: Biassa, il colle del Telegrafo, Lerici e parte della Toscana in ‘Al di là del mare’, un film che per quasi due anni ha girato festival di tutto il mondo, aggiudicandosi il premio come miglior film al Love Film Festival e il premio del pubblico, alla miglior fotografia e al miglior attore (Eros Pagni) al Napoli Cultural Classic. Dal 16 al 23 settembre, per concludere in bellezza sarà in concorso al Ferrara Film Festival, kermesse di scena in Emilia-Romagna. Il 30 ottobre, però, è una data ancor più importante, perché ‘Al di là del mare’ sarà disponibile su Prime Video e, contemporaneamente, sulle piattaforme Chili Italia e Chili Uk.

Un bel traguardo per il nostro territorio, con un racconto poetico e drammatico di un bambino che perde il padre nell’immediato dopoguerra e che, attraverso i racconti favolistici del nonno, trova il coraggio e parte alla sua ricerca. "Avevo deciso di ambientare il film proprio in Liguria perché questa terra è ricca di storia – dichiara il regista Carlo Alberto Biazzi, ospite insieme a Serena Grandi a Lerici Libraria lo scorso 4 luglio per presentare il loro romanzo, anticipando qualche aneddoto sulla pellicola – . Gli uomini partivano in cerca di fortuna, lasciando le proprie famiglie per lunghi periodi, ci sono storie, quelle del passato, che insegnano a capire chi eravamo. Poi, il calore delle persone del posto è stato straordinario, ha reso più facile la lavorazione".

Il regista ha voluto fortemente nel cast Eros Pagni, attore di fama mondiale e spezzino di origine, così come ha cercato tra più di trecento bambini liguri la figura del piccolo protagonista, scegliendo Gabriele Casavecchia, anche lui della Spezia. In un mondo che sta lentamente perdendo la concezione dei sentimenti più profondi, ecco che ‘Al di là del mare’ si ritaglia un posto speciale nel panorama cinematografico italiano come un film d’autore che vuole raccontare emozioni dimenticate. Nel cast, oltre a Eros Pagni e Gabriele Casavecchia, la partecipazione straordinaria dell’attrice Serena Grandi, poi Marco Iannone, Rossella Pugliese, Gabriele Taurisano (prossimamente in ‘Di4ries’, serie tv di di Netflix) e Claudia Scaravonati.

Marco Magi