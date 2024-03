Un quartetto jazz domani al Terminus

Per l’appuntamento live del giovedì al Terminus Cafè di via Paleocapa 7, domani sera alle 21, sarà ospite un quartetto formato da Daniele Gorgone al pianoforte, Stefano Guazzo al sax, Enrico Zilli al basso e Daviano Rotella alla batteria. Gorgone, pianista energico e brillante classe 1977, è tra i musicisti jazz che più hanno a cuore il senso della tradizione e della cultura jazzistica americana in Italia. Guazzo è un sassofonista dinamico e colto ed è, indubbiamente, una delle voci più autorevoli del jazz nostrano. Zilli, bassista genovese, autodidatta, inizia a studiare il basso elettrico alla fine degli anni 80; dopo un lungo periodo lontano dalla musica riprende l’attività musicale suonando e collaborando con diversi musicisti dell’area genovese e ligure prevalentemente interessati allo studio della musica jazz nelle sue diverse forme. Rotella, inizia nel 1981 gli studi regolari e ha insegnato batteria alla Scuola Civica di Genova Sampierdarena e al Dialma Ruggiero proprio alla Spezia. Info: 0187 713210.