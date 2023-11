Un posto da impiegato per categorie protette

Chiamata pubblica del Comune di Lerici per un posto di operatore esperto (ex cat.B1) da assegnare all’Ufficio relazioni con il pubblico e Protocollo del servizio segreteria – turismo – cultura – sport riservata alle categorie protette ex art. 18 l. 6899 iscritte al collocamento mirato della Spezia. Contratto a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali. Il candidato dovrà svolgere attività in campo amministrativo, avvalendosi del supporto di strumenti informatici, con capacità di lavorare in autonomia e con il pubblico. Il bando scade il primo dicembre. La domanda firmata dal candidato deve essere inviata tramite pec a [email protected] indicando in oggetto il numero del bando 1370_2, seguito dal proprio cognome e nome oppure consegna a mano all’ufficio collocamento mirato di La Spezia, Via XXIV Maggio, dalle ore 9 alle ore 12.