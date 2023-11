"Un pontile da dedicare al noleggio"

Un pontile alla radice del Molo Italia da dedicare alle attività di noleggio. È la richiesta presentata da Confartigianato all’Autorità di sistema portuale. "La crescita del noleggio è stata inaspettata – spiega Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato – va dato il merito al lavoro e all’energia di molti giovani. Ora però per guardare avanti serve che la categoria si strutturi e acquisisca coscienza delle potenzialità e delle responsabilità di chi porta per mare i turisti. Per questo motivo l’associazione, che da oltre sei anni segue il settore, ha deciso di dar vita ad un’associazione rafforzando la propria rappresentanza sindacale e i servizi dedicati al settore". Un esempio di impresa nata dalla voglia dei giovani di crearsi un lavoro è quello di Ester Sambuelli, giovane di 31 anni, che dopo aver lavorato a Milano 8 anni, nel 2022 ha aperto la ditta di noleggio ’Angel of the sea’ con un gozzo a vela di 8 metri. "Mi piace il mare e il settore del turismo – spiega Ester Sambuelli – il settore del noleggio mi permette di conoscere persone che vengono da tutto il mondo. La richiesta di un pontile nel Golfo è certamente la più sentita, ciascuno di noi ha un posto barca privato ma avere un luogo vicino al molo dove attraccare per il tempo necessario sarebbe un’opportunità importante".