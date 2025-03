Un pezzo dei Police per l’Estate

Una nuova anticipazione per l’Estate Spezzina. Dopo Nino D’Angelo il 17 agosto, ecco un’altra data fissata. "Il 25 luglio è previsto il concerto di Stewart Copeland – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , una vera e propria leggenda della musica, che insieme a Sting e Andy Summers ha dato vita ai Police, una delle band più iconiche della storia del rock, e che porterà sul palco spezzino un mix di successi indimenticabili". Alla Spezia Copeland presenta il suo nuovo progetto ‘Police Deranged For Orchestra’, un’opera orchestrale (sarà affiancato da un ensemble di musicisti di talento e da un’orchestra composta da 27 elementi), in cui rivisita come mai prima i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e del balletto, Copeland ripropone le hit dei Police in un’esperienza sinfonica inedita e travolgente. I biglietti per il live sono disponibili sulla piattaforma Ticketone.