Un parco per lo sport. L’area verde “Ravini“ diventa spazio fitness

Un parco dedicato all’attività fisica e all’aggregazione nel segno della pricata sportiva Il Comune di Santo Stefano Magra ha intercettato un contributo denominato “Sport di tutti“ stanziato grazie al finanziamento del Ministero, la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. I beneficiari delle attrezzature che verranno installate al parco “Don Ravini“ nella frazione di Ponzano Madonnetta saranno i giovani, adulti, over 60 e persone con disabilità. L’amministrazione comunale ha scelto il modello progettuale “Large“ che prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito per favorire gli esercizi a corpo libero; 8 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio. L’area attrezzata consente di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive.

L’intervento inoltre assicura le seguenti condizioni, relativamente. Il parco individuato dall’ente è collocato in una zona strategica per il paese, nelle vicinanze

di scuola primaria e del campo sportivo ed utilizzato per attività scolastiche e sportive all’aperto. Inoltre è adiacente al percorso ciclopedonale quindi facile individuazione e raggiungibile sia a piedi che in bicicletta. Il bando ha consentito di coprire circa la metà delle spese quantificate in 35 mila euro mentre la parte restante della spesa, 19 mila 551 euro, verrà coperta dal Comune accendendo un mutuo con la Cassa deposito e prestiti. Intanto è stato comunicato all’ente l’avvenuta sottoscrizione del contratto di accordo tra Sport e Salute spa e il fornitore aggiudicatario Proludic srl che provvederà all’installazione delle attrezzature mentre spetterà al Comune di Santo Stefano Magra la manutezione. Mentre a tutti i fruitori il buon senso di conservarlo con cura.

