Un omaggio ai cantautori liguri. L’Acim nell’anfiteatro romano

Nella bellissima cornice dell’anfiteatro romano di Luni, stasera è in programma un concerto in omaggio ai cantautori liguri dal titolo ‘Una terra che canta’. A rappresentarlo è la Piccola Orchestra Acim sotto la direzione artistica di Claudio Barone, che vedrà anche la partecipazione di Ilaria Biagini, talentuosa musicista e polistrumentista con alle spalle una lunghissima collaborazione con Roberto Vecchioni, in primis ma anche di altri artisti come Gianni Morandi, Ivan Graziani e Patrizio Fariselli, oltre a Ugo Bongianni, Andrea Pacini, Riccardo Arrighini, Vito Tommaso, Beppe D’Onghia, Mauro Pagani, Lucio Fabbri e Paolo Vallesi, Daria Colombo. In qualità di polistrumentista e voce solista si esibisce dal 1997 al seguito di Vecchioni, partecipando a numerose registrazioni e trasmissioni, sia dal vivo che in studio, in Italia e in Europa. Sul palco, insieme allo stesso Barone (voce e strumenti a corda), ci saranno Marco Gianardi (batteria), Andrea Foce (voce, tastiera, flauto dolce e armonica), Emiliano Bagnato (chitarra), Franco Messina (piano), Graziano De Antoni (basso), l’addetto alle immagini Enzo Barone e la stessa Ilaria Biagini (voce, flauto, sax, piano e fisarmonica). I brani che saranno presentati riguardano la vecchia scuola genovese di Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Umberto Bindi, quella più moderna con Ivano Fossati, Francesco Baccini e Vittorio De Scalzi, oltre alla coppia di autori nostri concittadini Franco Fanigliulo-Riccardo Borghetti. L’inizio del concerto è fissato alle 21 con ingresso di 2 euro (per le casse dell’anfiteatro).

m. magi