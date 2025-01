Un nuovo successo per il 'Dinosauri Vivi' al Teatro Palmaria

La Spezia, 17 gennaio 2025 – Bullismo e raccolta differenziata dei rifiuti. Ma soprattutto tanti dinosauri, di quelli che fanno pure divertire. E quindi anche tante nozioni scientifiche e didattiche, capaci di catturare l'attenzione dei bambini, genitori e nonni. Erano in tantissimi l'altro giorno al Teatro Palmaria del Canaletto per il doppio spettacolo 'Dinosaur Show' con i dinosauri 'vivi', uno show di successo in stile 'edutainment' dove i protagonisti sono stati uomini, donne e... dinosauri naturalmente.

C'erano il Velociraptor Kikka, il Brontosauro Brontolina, i due Tyrannosaurus Rex Citrullina e Citrullone pronti a divertirsi con il capello del buffo paleontologo tedesco Alfred, che quando ha provato ad imporsi, è dovuto venire a ragionevoli patti con gli animali vissuti milioni di anni fa. E poi che dire della Petosaura Titti, che come diceva lo scienziato pazzo Clayton, facendo ridere sguaiatamente tutti i piccoli in sala, vola grazie a certa aria non proprio 'gradevole'.

Lo spettacolo per bambini di Flavio Colombaioni (che veste i panni del paleontologo), erede di una famiglia circense italiana celebre in tutto il mondo, parla di storia, bullismo ed eco sistema, dando indicazioni utili e magari – come nel caso del bullismo – anche un po' di sicurezza. “Dovete parlarne – dice lo scienziato rivolgendosi direttamente ai bambini che ascoltano con attenzione – . In primo luogo con la famiglia, a casa, poi penseranno papà e mamma a risolvere le cose nel modo migliore, parlando magari con le maestre, innanzitutto per capire meglio la situazione”.

Dinosaur Show esce dagli schemi dei tradizionali spettacoli per bambini, si tratta di uno spettacolo culturale che anche nell'intervallo ha lasciato la curiosità ai più piccoli, tra mille domande e a cui i, nel contempo istruttivo e molto divertente. Usando innovazioni come animatronics (dinosauri robotizzati, visivamente reali e di grande effetto scenico) ha lasciato incantato tanti bambini di tutte le età, qualcuno davvero piccolo (Luca di 1 anno) fino ai 12 anni (viene consigliato dai 2 ai 10 anni). Tante facce sorridenti, attonite, divertite e sorprese, pronte magari a ripetere l'anno prossimo l'esperienza, dopo aver visto camminare, muovere e 'ruggire' quei dinosauri veri, del tutto somiglianti ai grandi dinosauri riprodotti al cinema.