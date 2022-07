Un nuovo elettrodotto interrato Terna investe 8 milioni di euro

Un investimento di otto milioni di euro. A farlo è Terna, la società italiana quotata in borsa che opera sulle reti di trasmissione dell’energia elettrica e che ha in programma un nuovo collegamento elettrico tra Spezia e Arcola. L’opera, per cui la società guidata da Stefano Donnarumma investirà svariati milioni di euro nel territorio spezzino, prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo di 4,3 km che collegherà la Stazione elettrica di Terna alla Spezia alla Cabina Primaria “La Pianta” di proprietà del distributore locale. La nuova linea, interrata e dunque a ridotto impatto paesaggistico, sarà completamente integrata con il tessuto urbano e realizzata utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento speciale in Xlpe. L’intervento consentirà di aumentare la magliatura della rete elettrica dell’area garantendo più efficienza del servizio di trasmissione dell’energia anche in previsione del crescente fabbisogno elettrico connesso anche ai futuri sviluppi dell’area portuale della Spezia. A dare il via all’iter autorizzativo il Ministero per la Transizione ecologica che ora con la pubblicazione dell’avviso permette a Comuni di prendere visione della documentazione. Gli enti locali come sempre in questi casi, avranno 30 giorni a disposizione dalla pubblicazione per presentare osservazioni agli uffici di Terna e del ministrero.