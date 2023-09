Un mondo con occhi felini insieme a Babas e Bignardi

MONTEROSSO

In grande stile chiude ‘Monterosso un mare di libri’. Al Molo dei Pescatori di Monterosso, stasera alle 21.15, Barbara Capponi in arte Babas presenta ‘Come addomesticare un umano’ edito da Giunti, già tradotto in undici lingue, assieme a Daria Bignardi, giornalista e scrittrice, che ha pubblicato otto volumi, l’ultimo, uscito per Einaudi, si intitola ‘Libri che mi hanno rovinato la vita’.

Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna curata da Marco Ferrari e organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso. Barbara Capponi è un’artista visiva che si muove dal disegno alla scrittura, dalla scultura alla fotografia. Nella sua ricerca occupano uno spazio importante i retablos, piccoli diorami ispirati alla tradizione messicana, che contengono scene tridimensionali in miniatura, accompagnate da un titolo. Prima di dedicarsi all’arte a tempo pieno è stata art director e direttore creativo in una grande agenzia pubblicitaria internazionale, dove ha ideato campagne e personaggi di successo. Parallelamente ha realizzato anche diverse campagne sociali, in particolare per Amnesty International e Lipu, e progetti di carattere artistico, fra i quali la collaborazione con Elio e le Storie Tese. La relazione tra l’uomo e la natura, il legame tra micro e macrocosmo, la psiche, l’ignoto, la bellezza e la ferocia del mondo, sono alcuni dei temi centrali del suo lavoro. Il libro è una sorta di visione del mondo vista dai gatti. "Viviamo su un pianeta infestato dagli umani e alterato a loro immagine e somiglianza. Si tratta di una specie perniciosa, eppure innegabilmente abile e capace, anche se le ragioni che la guidano sono spesso incomprensibili agli occhi di noi felini". Con un rovesciamento di prospettiva, Babas offre uno sguardo privilegiato sulla relazione tra felini e umani e svela l’arte con cui, dalla notte dei tempi, i gatti ci scelgono e ci addomesticano.

Marco Magi